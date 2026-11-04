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S&P 500 im Fokus 04.11.2026 16:00:51

Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der S&P 500 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 1.63 Prozent fester bei 7’692.14 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.846 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.07 Prozent auf 7’650.27 Punkte an der Kurstafel, nach 7’568.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’635.81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’704.64 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1.07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’722.72 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 7’736.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der S&P 500 bei 6’771.55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.16 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Block (ex Square) (+ 13.42 Prozent auf 86.20 USD), Zimmer Biomet (+ 12.14 Prozent auf 108.84 USD), Stanley Black Decker (+ 12.10 Prozent auf 117.28 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 9.20 Prozent auf 10.63 USD) und Expedia (+ 9.11 Prozent auf 311.79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Fidelity National Information Services (-19.75 Prozent auf 31.29 USD), Trimble Navigation (-16.64 Prozent auf 54.69 USD), Unum Group (-15.46 Prozent auf 76.96 USD), Comfort Systems USA (-15.43 Prozent auf 1’086.87 USD) und Datadog A (-12.88 Prozent auf 192.12 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 5’141’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.392 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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