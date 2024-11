Mittwochshandel in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus

Letztendlich schloss der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’985.38 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 51.153 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.069 Prozent höher bei 5’988.14 Punkten in den Handel, nach 5’983.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’008.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’965.91 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.391 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, den Stand von 5’815.03 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 13.08.2024, einen Wert von 5’434.43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’411.55 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 26.20 Prozent. Bei 6’017.31 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Albemarle (+ 5.24 Prozent auf 108.19 USD), West Pharmaceutical Services (+ 4.98 Prozent auf 344.00 USD), Dollar Tree (+ 4.63) Prozent auf 65.15 USD), Charter A (+ 3.63 Prozent auf 406.22 USD) und Prologis (+ 3.39 Prozent auf 116.57 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Monolithic Power Systems (-6.62 Prozent auf 601.47 USD), Super Micro Computer (-6.31 Prozent auf 20.33 USD), ResMed (-4.76 Prozent auf 235.44 USD), Skyworks Solutions (-4.43 Prozent auf 83.18 USD) und Charles River Laboratories International (-4.35 Prozent auf 206.54 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36’335’581 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.360 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 600.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch