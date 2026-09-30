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S&P 500 aktuell 30.09.2026 22:33:29

Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus

Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus

Der S&P 500 sank am Abend.

AppLovin
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Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.25 Prozent tiefer bei 7’651.54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.295 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.273 Prozent auf 7’691.78 Punkte an der Kurstafel, nach 7’670.84 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’722.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7’651.54 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 7’711.76 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’499.36 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 6’688.46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.56 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit NortonLifeLock (+ 5.61 Prozent auf 22.02 USD), DXC Technology (+ 4.84 Prozent auf 10.83 USD), Synopsys (+ 4.78) Prozent auf 434.94 USD), Under Armour (+ 4.45 Prozent auf 4.46 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 3.90 Prozent auf 63.89 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Cerebras Systems (-8.87 Prozent auf 177.65 USD), CarMax (-6.96 Prozent auf 55.11 USD), Moderna (-5.35 Prozent auf 192.57 USD), AppLovin (-4.98 Prozent auf 290.43 USD) und General Mills (-4.91 Prozent auf 32.16 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 42’252’009 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.859 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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