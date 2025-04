Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende unter Druck

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 3.07 Prozent leichter bei 16’307.16 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16’499.69 Zählern und damit 1.92 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16’823.17 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16’066.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’600.36 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Wert von 17’754.09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’338.29 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 16.04.2024, bei 15’865.25 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15.42 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Bassett Furniture Industries (+ 10.65 Prozent auf 18.80 USD), FreightCar America (+ 7.03 Prozent auf 5.63 USD), Compugen (+ 5.07 Prozent auf 1.45 USD), Repligen (+ 4.33 Prozent auf 132.10 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 4.10 Prozent auf 100.10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cumulus Media A (-15.60 Prozent auf 0.24 USD), JB Hunt Transportation Services (-7.68 Prozent auf 124.73 USD), Corcept Therapeutics (-7.17 Prozent auf 64.60 USD), Sangamo Therapeutics (-7.17 Prozent auf 0.69 USD) und Neogen (-7.07 Prozent auf 4.60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 94’565’976 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2.668 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 4.69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

