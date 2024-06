Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.53 Prozent im Plus bei 17’608.44 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.914 Prozent stärker bei 17’502.15 Punkten, nach 17’343.55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17’490.64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17’725.39 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 3.07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16’340.87 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.03.2024, einen Stand von 16’265.64 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 13’461.92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19.25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 17’725.39 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 17.07 Prozent auf 0.18 USD), Oracle (+ 13.32 Prozent auf 140.38 USD), BE Semiconductor Industries (+ 8.73 Prozent auf 174.03 USD), Harvard Bioscience (+ 7.58 Prozent auf 2.98 USD) und American Superconductor (+ 7.24 Prozent auf 23.55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Razvitie industry (-98.77 Prozent auf 0.03 BGN), Ebix (-16.24 Prozent auf 0.31 USD), PetMed Express (-11.46 Prozent auf 4.17 USD), Arundel (-5.63 Prozent auf 0.15 CHF) und FreightCar America (-5.08 Prozent auf 3.74 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 59’364’845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.961 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18.78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

