Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.64 Prozent fester bei 24’657.57 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.834 Prozent auf 24’462.31 Punkte an der Kurstafel, nach 24’259.96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24’660.11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’421.40 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 21’647.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23’436.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16’300.42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.12 Prozent nach oben. 24’660.11 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 15.97 Prozent auf 86.94 USD), American Superconductor (+ 14.83 Prozent auf 48.15 USD), Ballard Power (+ 12.90 Prozent auf 3.50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9.39 Prozent auf 179.36 USD) und Methode Electronics (+ 8.86 Prozent auf 7.74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen JetBlue Airways (-6.96 Prozent auf 5.08 USD), Repligen (-6.25 Prozent auf 124.40 USD), ADTRAN (-5.51 Prozent auf 14.41 EUR), Pegasystems (-4.61 Prozent auf 37.48 USD) und Astronics (-4.23 Prozent auf 72.67 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’246’815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.178 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch