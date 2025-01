Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 2.45 Prozent auf 19’511.23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.61 Prozent stärker bei 19’350.31 Punkten in den Handel, nach 19’044.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 19’548.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’299.32 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.21 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’926.72 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.10.2024, einen Stand von 18’315.59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14’972.76 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.20 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’007.95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18’831.91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 10.29 Prozent auf 2.25 USD), Synaptics (+ 8.91 Prozent auf 81.80 USD), Innodata (+ 8.45 Prozent auf 36.82 USD), Intuitive Surgical (+ 7.65 Prozent auf 580.11 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7.32 Prozent auf 1.10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Neogen (-5.33 Prozent auf 11.36 USD), Comtech Telecommunications (-5.00 Prozent auf 2.66 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.52 Prozent auf 5.49 USD), Myriad Genetics (-3.87 Prozent auf 13.15 USD) und Biomarin Pharmaceutical (-3.49 Prozent auf 61.58 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 45’078’054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.405 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10.34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

