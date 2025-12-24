Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9283 -0.1%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 -0.1%  Bitcoin 68’816 0.0%  Dollar 0.7884 0.1%  Öl 62.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
Top News
Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag
Goldbarren, Goldmünzen, Goldminen-Aktien & Co.: Welches Gold-Investment lohnt sich am meisten?
Warum der Dollar zu Franken und Euro etwas zulegt
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit
Suche...
Plus500 Depot

Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 24.12.2025 17:59:48

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich

Derzeit halten sich die Börsianer in New York zurück.

3D Systems
1.40 CHF -5.20%
Kaufen Verkaufen

Um 17:57 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.20 Prozent nach oben auf 23’608.42 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.025 Prozent auf 23’555.95 Punkte an der Kurstafel, nach 23’561.84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23’527.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’616.72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.673 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’872.01 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 22’497.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 20’031.13 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 7.47 Prozent auf 11.66 USD), PetMed Express (+ 6.14 Prozent auf 3.63 USD), Geron (+ 4.51) Prozent auf 1.39 USD), Century Casinos (+ 3.79 Prozent auf 1.37 USD) und OraSure Technologies (+ 3.38 Prozent auf 2.45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-13.02 Prozent auf 14.26 USD), Taylor Devices (-4.05 Prozent auf 59.49 USD), Nortech Systems (-3.54 Prozent auf 7.09 USD), Amtech Systems (-3.35 Prozent auf 12.40 USD) und 3D Systems (-3.04 Prozent auf 1.76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Mit 13.96 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com