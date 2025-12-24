Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich

Um 17:57 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.20 Prozent nach oben auf 23’608.42 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.025 Prozent auf 23’555.95 Punkte an der Kurstafel, nach 23’561.84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23’527.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’616.72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.673 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’872.01 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 22’497.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 20’031.13 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 7.47 Prozent auf 11.66 USD), PetMed Express (+ 6.14 Prozent auf 3.63 USD), Geron (+ 4.51) Prozent auf 1.39 USD), Century Casinos (+ 3.79 Prozent auf 1.37 USD) und OraSure Technologies (+ 3.38 Prozent auf 2.45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-13.02 Prozent auf 14.26 USD), Taylor Devices (-4.05 Prozent auf 59.49 USD), Nortech Systems (-3.54 Prozent auf 7.09 USD), Amtech Systems (-3.35 Prozent auf 12.40 USD) und 3D Systems (-3.04 Prozent auf 1.76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Mit 13.96 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

