Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück

Am Mittwoch sank der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.32 Prozent auf 15’580.87 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.631 Prozent auf 15’532.12 Punkte an der Kurstafel, nach 15’630.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 15’583.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15’451.65 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0.631 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15’310.97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14’199.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 11’492.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5.52 Prozent zu. Bei 16’080.07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Garmin (+ 8.82 Prozent auf 133.58 USD), Ultralife Batteries (+ 6.69 Prozent auf 9.41 USD), Ceragon Networks (+ 5.42 Prozent auf 2.92 USD), Amtech Systems (+ 4.95 Prozent auf 4.66 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4.66 Prozent auf 1.24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ebix (-17.36 Prozent auf 1.00 USD), Photronics (-13.90 Prozent auf 26.88 USD), Cutera (-7.51 Prozent auf 2.71 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5.77 Prozent auf 8.65 USD) und MicroStrategy (-4.56 Prozent auf 672.80 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13’813’790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.777 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Roivant Sciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 68.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch