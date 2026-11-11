NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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11.11.2026 16:00:51
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Grün
Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch heute in der Gewinnzone ein.
Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.64 Prozent stärker bei 28’196.43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.90 Prozent stärker bei 28’267.33 Punkten in den Handel, nach 27’740.80 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’323.08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’102.75 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3.42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’883.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’525.48 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 25’533.49 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.86 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 15.10 Prozent auf 56.09 USD), Nebius (+ 13.04 Prozent auf 151.47 USD), Sandisk (+ 10.69 Prozent auf 951.94 USD), Lumentum (+ 10.03 Prozent auf 644.28 USD) und Seagate Technology (+ 7.50 Prozent auf 539.22 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Airbnb (-1.75 Prozent auf 183.62 USD), SpaceX (-1.53 Prozent auf 140.90 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1.34 Prozent auf 540.53 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1.16 Prozent auf 905.39 USD) und Copart (-1.11 Prozent auf 31.94 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13’949’333 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.60 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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