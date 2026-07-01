Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.54 Prozent tiefer bei 29’809.13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.20 Prozent auf 29’914.28 Punkte an der Kurstafel, nach 30’276.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’787.41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30’084.78 Punkten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1.70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30’513.86 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 01.04.2026, mit 24’019.99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22’478.14 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 18.26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 9.58 Prozent auf 564.61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8.81 Prozent auf 612.91 USD), PDD (+ 8.18 Prozent auf 82.52 USD), Palantir (+ 7.77 Prozent auf 125.73 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.43 Prozent auf 93.39 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Nebius (-17.01 Prozent auf 229.18 USD), CoreWeave (-13.92 Prozent auf 85.69 USD), KLA (-11.77 Prozent auf 266.19 USD), Teradyne (-11.68 Prozent auf 427.34 USD) und Astera Labs (-10.80 Prozent auf 430.86 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’293’983 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch