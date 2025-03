Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.37 Prozent stärker bei 19’642.90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.48 Prozent stärker bei 19’663.39 Punkten in den Handel, nach 19’376.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19’375.25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’756.09 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.928 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.02.2025, bei 21’719.26 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2024, den Wert von 21’615.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’219.11 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresanfang 2025 bereits um 6.35 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22’222.61 Punkten. Bei 19’180.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 7.58 Prozent auf 248.06 USD), Micron Technology (+ 7.54 Prozent auf 95.76 USD), NVIDIA (+ 6.23 Prozent auf 115.54 USD), Palantir (+ 6.15 Prozent auf 82.85 USD) und Axon Enterprise (+ 4.41 Prozent auf 549.86 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Mondelez (-3.63 Prozent auf 65.39 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3.52 Prozent auf 692.87 USD), Charter A (-3.34 Prozent auf 343.98 USD), PepsiCo (-3.06 Prozent auf 147.67 USD) und Enphase Energy (-3.04 Prozent auf 58.98 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 37’729’135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.131 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

2025 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 5.15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

