NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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18.11.2026 22:33:56
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone
So bewegte sich der NASDAQ 100 am Mittwoch zum Handelsende.
Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.42 Prozent fester bei 27’116.26 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.650 Prozent auf 27’177.41 Punkte an der Kurstafel, nach 27’001.78 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27’236.12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’848.92 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1.55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’187.55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’490.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’503.10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.58 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 10.55 Prozent auf 341.93 USD), CrowdStrike (+ 7.95 Prozent auf 237.03 USD), Take Two (+ 6.22 Prozent auf 216.61 USD), Fortinet (+ 5.87 Prozent auf 131.81 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.31 Prozent auf 530.14 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.40 Prozent auf 90.32 USD), Moderna (-4.84 Prozent auf 196.79 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4.54 Prozent auf 149.40 USD), CoreWeave (-4.13 Prozent auf 47.83 USD) und QUALCOMM (-4.12 Prozent auf 159.81 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 74’139’886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.672 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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