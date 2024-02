Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.34 Prozent im Minus bei 17’909.74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.423 Prozent schwächer bei 17’895.03 Punkten in den Handel, nach 17’971.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17’840.36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’931.01 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.336 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17’421.01 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16’010.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 12’042.12 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8.26 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’091.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell eBay (+ 7.28 Prozent auf 47.62 USD), Constellation Energy (+ 7.20 Prozent auf 166.97 USD), Lucid (+ 3.63 Prozent auf 3.29 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.00 Prozent auf 30.09 USD) und Tesla (+ 1.90 Prozent auf 203.53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil JDcom (-4.57 Prozent auf 22.98 USD), Sirius XM (-3.62 Prozent auf 4.52 USD), Align Technology (-2.82 Prozent auf 304.24 USD), Applied Materials (-2.51 Prozent auf 197.76 USD) und Micron Technology (-2.21 Prozent auf 89.82 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8’883’541 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.798 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch