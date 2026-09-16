Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.90 Prozent im Plus bei 29’199.11 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.595 Prozent auf 29’110.04 Punkte an der Kurstafel, nach 28’937.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’068.24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’235.89 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30’046.14 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 29’968.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’274.25 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.84 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8.37 Prozent auf 909.19 USD), Astera Labs (+ 6.28 Prozent auf 268.39 USD), SpaceX (+ 5.82 Prozent auf 151.84 USD), Intel (+ 5.19 Prozent auf 102.18 USD) und Nebius (+ 5.05 Prozent auf 217.84 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Diamondback Energy (-8.66 Prozent auf 193.20 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.82 Prozent auf 125.94 USD), Adobe (-2.75 Prozent auf 250.66 USD), Old Dominion Freight Line (-2.50 Prozent auf 176.43 USD) und Intuit (-2.22 Prozent auf 321.95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 11’453’133 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.402 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch