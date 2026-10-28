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28.10.2026 18:00:31
Mittwochshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500
S&P 500-Handel heute.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.26 Prozent fester bei 7’742.39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64.024 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’736.38 Zählern und damit 0.178 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’722.60 Punkte).
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7’751.06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’718.37 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1.34 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’683.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’428.78 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6’890.89 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.89 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Vertiv (+ 13.25 Prozent auf 236.20 USD), Flex (+ 9.93 Prozent auf 91.63 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7.13 Prozent auf 76.18 USD), Sandisk (+ 5.66 Prozent auf 1’378.69 USD) und PPG Industries (+ 5.50 Prozent auf 119.68 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen F5 Networks (-19.84 Prozent auf 368.24 USD), CoStar Group (-13.89 Prozent auf 27.57 USD), CH Robinson Worldwide (-9.58 Prozent auf 129.84 USD), Old Dominion Freight Line (-5.58 Prozent auf 176.59 USD) und Baker Hughes (-5.15 Prozent auf 55.96 USD).
Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6’772’014 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.724 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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