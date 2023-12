Mittwochshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1.37 Prozent stärker bei 4’707.09 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 39.246 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.025 Prozent stärker bei 4’644.86 Punkten, nach 4’643.70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4’643.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’709.69 Zähler.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 2.48 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der S&P 500 mit 4’411.55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der S&P 500 auf 4’467.44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der S&P 500 einen Wert von 4’019.65 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 23.09 Prozent zu. Bei 4’709.69 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 100.00 Prozent auf 0.03 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 13.23 Prozent auf 405.07 USD), PerkinElmer (+ 10.31 Prozent auf 98.68 USD), Zions Bancorporation (+ 9.68 Prozent auf 41.82 USD) und Albemarle (+ 9.47 Prozent auf 140.06 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Pfizer (-6.72 Prozent auf 26.66 USD), Linde (-4.21 Prozent auf 408.74 USD), Southwest Airlines (-3.83 Prozent auf 29.15 USD), Progressive (-2.77 Prozent auf 160.55 USD) und Everest Reinsurance Group (-2.35 Prozent auf 386.83 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Pfizer-Aktie. 28’520’182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.785 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Index weist die Organon Company-Aktie mit 9.65 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch