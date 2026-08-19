Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.24 Prozent höher bei 53’469.28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.773 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.021 Prozent höher bei 53’354.43 Punkten, nach 53’343.40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’399.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 53’710.06 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.361 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 52’146.42 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 49’363.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’922.27 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.51 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 12.01 Prozent auf 151.40 USD), Salesforce (+ 4.84 Prozent auf 205.64 USD), Amgen (+ 3.15 Prozent auf 438.67 USD), Sherwin-Williams (+ 2.43 Prozent auf 353.66 USD) und Walt Disney (+ 2.25 Prozent auf 106.29 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-3.66 Prozent auf 810.09 USD), Goldman Sachs (-1.88 Prozent auf 1’020.95 USD), JPMorgan Chase (-1.81 Prozent auf 356.66 USD), Honeywell Technologies (-1.73 Prozent auf 223.77 USD) und Boeing (-0.91 Prozent auf 221.02 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’649’965 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.696 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.80 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch