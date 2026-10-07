Mittwochshandel in New York: Dow Jones beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.98 Prozent leichter bei 51’015.61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 26.037 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.150 Prozent tiefer bei 51’444.10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51’521.28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51’010.31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51’406.44 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.359 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53’414.25 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 52’925.15 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 46’602.98 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5.44 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 1.79 Prozent auf 409.80 USD), Johnson Johnson (+ 1.05 Prozent auf 257.45 USD), Coca-Cola (+ 0.75 Prozent auf 86.82 USD), Walmart (+ 0.51 Prozent auf 107.75 USD) und Procter Gamble (+ 0.49 Prozent auf 149.14 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3.46 Prozent auf 833.59 USD), Goldman Sachs (-3.08 Prozent auf 869.59 USD), Sherwin-Williams (-2.64 Prozent auf 312.69 USD), JPMorgan Chase (-1.49 Prozent auf 326.35 USD) und American Express (-1.24 Prozent auf 300.77 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’713’809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch