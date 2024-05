Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.31 Prozent leichter bei 16’779.65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.038 Prozent auf 16’839.02 Punkte an der Kurstafel, nach 16’832.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16’855.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’763.31 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.465 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2024, den Wert von 15’451.31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, den Wert von 16’041.62 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 12’720.78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 13.64 Prozent nach oben. Bei 16’855.27 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14’477.57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 44.74 Prozent auf 0.14 USD), Sify (+ 14.06 Prozent auf 1.46 USD), AngioDynamics (+ 9.04 Prozent auf 6.39 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6.31 Prozent auf 0.64 USD) und Dixie Group (+ 6.25 Prozent auf 0.94 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Century Aluminum (-7.65 Prozent auf 17.51 USD), Photronics (-6.83 Prozent auf 26.33 USD), Grupo Financiero Galicia (-6.72 Prozent auf 33.75 USD), Cutera (-6.14 Prozent auf 2.14 USD) und Garmin (-4.94 Prozent auf 162.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Anglo American-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’480’045 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2.911 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17.78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

