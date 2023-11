Mittwochshandel in Moskau: RTS bewegt sich zum Start im Plus

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0.40 Prozent höher bei 1’158.96 Punkten. Insgesamt kommt der RTS damit auf einen Börsenwert in Höhe von 6.274 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0.036 Prozent tiefer bei 1’153.97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1’154.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1’159.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1’153.97 Punkten.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der RTS bereits um 2.70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 1’081.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wurde der RTS auf 1’057.56 Punkte taxiert. Der RTS stand noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 1’142.58 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 20.34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1’159.55 Punkte. 900.08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich derzeit Bashneft (+ 2.48 Prozent auf 2’393.00 RUB), JSFC Sistema (+ 1.95 Prozent auf 16.85 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 1.17 Prozent auf 37’940.00 RUB), TMK (+ 1.05 Prozent auf 221.20 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1.01 Prozent auf 7’282.00 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen SOLLERS (-1.97 Prozent auf 819.50 RUB), Acron (-0.22 Prozent auf 18’928.00 RUB), LSR (-0.06 Prozent auf 684.40 RUB), Federal Grid (+ 0.00 Prozent auf 0.12 RUB) und Gazprom PJSC (+ 0.08 Prozent auf 165.29 RUB).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im RTS auf

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 13’950’270’000 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6.274 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der RTS-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52’287.58 Prozent bei der VTB Bank-Aktie zu erwarten.

