Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’140 0.8%  Bitcoin 67’265 -0.9%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.7 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Kräftiges Comeback nach der jüngsten Verkaufswelle
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Lufthansa-Aktie: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

Bank of Georgia Group Aktie 41160163 / GB00BF4HYT85

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100 im Blick 14.10.2026 09:28:59

Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Bank of Georgia Group
152.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.13 Prozent stärker bei 10’663.81 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.211 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent schwächer bei 10’649.97 Punkten in den Handel, nach 10’650.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’641.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’667.21 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1.06 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 10’697.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’529.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’452.77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7.16 Prozent. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 2.75 Prozent auf 10.66 GBP), Weir Group (+ 1.56 Prozent auf 27.42 GBP), Babcock International (+ 1.53) Prozent auf 9.01 GBP), Whitbread (+ 1.32 Prozent auf 25.98 GBP) und Glencore (+ 1.31 Prozent auf 5.91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Admiral Group (-1.97 Prozent auf 36.76 GBP), Computacenter (-1.05 Prozent auf 56.35 GBP), Standard Chartered (-1.02 Prozent auf 21.43 GBP), IG Group (-0.99 Prozent auf 9.49 GBP) und Rio Tinto (-0.84 Prozent auf 69.38 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1’660’457 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 289.755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten