Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.13 Prozent stärker bei 10’663.81 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.211 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent schwächer bei 10’649.97 Punkten in den Handel, nach 10’650.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’641.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’667.21 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1.06 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 10’697.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’529.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’452.77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7.16 Prozent. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 2.75 Prozent auf 10.66 GBP), Weir Group (+ 1.56 Prozent auf 27.42 GBP), Babcock International (+ 1.53) Prozent auf 9.01 GBP), Whitbread (+ 1.32 Prozent auf 25.98 GBP) und Glencore (+ 1.31 Prozent auf 5.91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Admiral Group (-1.97 Prozent auf 36.76 GBP), Computacenter (-1.05 Prozent auf 56.35 GBP), Standard Chartered (-1.02 Prozent auf 21.43 GBP), IG Group (-0.99 Prozent auf 9.49 GBP) und Rio Tinto (-0.84 Prozent auf 69.38 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1’660’457 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 289.755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch