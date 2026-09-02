Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0.23 Prozent auf 10’764.63 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.227 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.006 Prozent höher bei 10’789.94 Punkten, nach 10’789.28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10’713.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’800.83 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.554 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’868.05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’373.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’116.69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8.17 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2.82 Prozent auf 160.30 USD), Endeavour Mining (+ 2.56 Prozent auf 45.99 GBP), Fresnillo (+ 2.49 Prozent auf 30.91 GBP), AstraZeneca (+ 1.86 Prozent auf 121.84 GBP) und Anglo American (+ 1.51 Prozent auf 41.75 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Computacenter (-3.09 Prozent auf 53.35 GBP), Pearson (-2.94 Prozent auf 11.90 GBP), JD Sports Fashion (-2.52 Prozent auf 0.82 GBP), Experian (-2.42 Prozent auf 28.98 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-2.40 Prozent auf 86.24 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28’075’414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 306.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch