Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.04 Prozent höher bei 4’094.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 574.940 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.042 Prozent höher bei 4’094.36 Punkten, nach 4’092.64 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’088.24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’102.52 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1.79 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Wert von 3’969.15 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 3’837.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’718.15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.97 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 3.11 Prozent auf 41.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 51.45 EUR), EVOTEC SE (+ 1.04 Prozent auf 2.91 EUR), AIXTRON SE (+ 1.02 Prozent auf 30.76 EUR) und Siltronic (+ 0.58 Prozent auf 60.30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-0.98 Prozent auf 7.55 EUR), ATOSS Software (-0.95 Prozent auf 93.80 EUR), IONOS (-0.79 Prozent auf 35.16 EUR), Bechtle (-0.79 Prozent auf 35.18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.59 Prozent auf 30.38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 236’978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 240.645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.63 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.80 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch