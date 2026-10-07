Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.24 Prozent tiefer bei 4’048.25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567.057 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.602 Prozent auf 4’074.56 Punkte an der Kurstafel, nach 4’099.22 Punkten am Vortag.

Bei 4’030.91 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’080.93 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’055.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, notierte der TecDAX bei 3’832.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’733.07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.70 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2.20 Prozent auf 26.99 EUR), freenet (+ 2.14 Prozent auf 22.94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.12 Prozent auf 31.82 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.50 Prozent auf 12.20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.29 Prozent auf 38.56 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.34 Prozent auf 65.50 EUR), JENOPTIK (-6.05 Prozent auf 41.30 EUR), Infineon (-5.77 Prozent auf 60.95 EUR), HENSOLDT (-4.77 Prozent auf 75.14 EUR) und PVA TePla (-3.90 Prozent auf 34.02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4’636’184 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 213.573 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.79 zu Buche schlagen. Mit 9.02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch