Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Um 09:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.21 Prozent höher bei 4’101.24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580.920 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.253 Prozent tiefer bei 4’082.24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’092.59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’080.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’102.83 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.546 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’081.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’981.98 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Wert von 3’610.86 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.16 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7.90 Prozent auf 64.20 EUR), SMA Solar (+ 5.49 Prozent auf 53.80 EUR), Nordex (+ 4.72) Prozent auf 40.80 EUR), AIXTRON SE (+ 2.16 Prozent auf 34.96 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.97 Prozent auf 27.90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2.92 Prozent auf 80.40 EUR), IONOS (-2.35 Prozent auf 34.08 EUR), PVA TePla (-0.89 Prozent auf 31.32 EUR), Nemetschek SE (-0.82 Prozent auf 72.85 EUR) und Siemens Healthineers (-0.69 Prozent auf 43.05 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 436’561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch