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04.11.2026 12:26:13
Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell
Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1.56 Prozent höher bei 26’248.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’266.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’769.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25’280.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 26’360.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 23’884.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.85 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 8.66 Prozent auf 170.10 EUR), Continental (+ 5.80 Prozent auf 70.82 EUR), Deutsche Bank (+ 5.79 Prozent auf 32.23 EUR), Commerzbank (+ 5.32 Prozent auf 40.01 EUR) und Scout24 (+ 4.44 Prozent auf 89.35 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1.63 Prozent auf 988.40 EUR), HOCHTIEF (-1.31 Prozent auf 377.60 EUR), Deutsche Börse (-1.14 Prozent auf 311.00 EUR), Siemens Energy (-0.88 Prozent auf 128.64 EUR) und Daimler Truck (-0.86 Prozent auf 40.15 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’611’166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237.653 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.65 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Deutsche Bank am 04.11.2026
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