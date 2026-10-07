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SDAX-Performance im Fokus 07.10.2026 09:28:37

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

SGL Carbon
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Um 09:11 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.21 Prozent auf 18’346.33 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90.802 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.505 Prozent auf 18’291.95 Punkte an der Kurstafel, nach 18’384.81 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’291.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’350.89 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0.524 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der SDAX bei 18’753.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’148.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der SDAX noch bei 17’354.72 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.71 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Befesa (+ 3.53 Prozent auf 36.70 EUR), Drägerwerk (+ 2.76 Prozent auf 119.00 EUR), SGL Carbon SE (+ 1.67 Prozent auf 5.47 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.62 Prozent auf 68.95 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1.57 Prozent auf 20.05 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-4.00 Prozent auf 15.60 EUR), SMA Solar (-3.06 Prozent auf 58.65 EUR), Nagarro SE (-2.21 Prozent auf 77.50 EUR), Stabilus SE (-1.97 Prozent auf 15.92 EUR) und pbb (-1.78 Prozent auf 3.10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die SGL Carbon SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 98’280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.282 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.59 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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