Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’798 0.1%  SPI 19’537 -0.1%  Dow 51’049 -0.9%  DAX 25’063 -1.5%  Euro 0.9326 -0.4%  EStoxx50 6’168 -1.7%  Gold 4’112 -1.3%  Bitcoin 69’244 -2.8%  Dollar 0.8338 0.3%  Öl 101.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
FMC stellt Spitze neu auf: Korangy folgt auf Giza
Sportradar-Aktie sackt ab: Atrium Sports an Teamworks verkauft
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Halbleiter-Aktien: Welche KI-Chip-Werte laut Analysten jetzt günstig sind
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 07.10.2026 12:26:17

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter

Der SDAX verliert am Mittag an Boden.

LPKF Laser & Electronics
14.08 CHF -8.49%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.28 Prozent schwächer bei 18’333.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90.802 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.505 Prozent schwächer bei 18’291.95 Punkten, nach 18’384.81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’291.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’433.30 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.453 Prozent aufwärts. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 18’753.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SDAX 18’148.27 Punkte auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 17’354.72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3.67 Prozent auf 36.75 EUR), SGL Carbon SE (+ 3.53 Prozent auf 5.57 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.17 Prozent auf 70.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.00 Prozent auf 12.38 EUR) und HelloFresh (+ 2.48 Prozent auf 2.40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen NORMA Group SE (-3.36 Prozent auf 16.70 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.08 Prozent auf 15.75 EUR), OHB SE (-2.50 Prozent auf 163.80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.30 Prozent auf 63.65 EUR) und Deutsche Euroshop (-2.29 Prozent auf 16.20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 461’804 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.282 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.10.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
27.07.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Levi Strauss & Co. – „Qualität kommt nie aus der Mode“ - gilt das auch an der Börse?
14:31 Die Reindustrialisierung der USA: Welche Unternehmen vom Fabrikboom profitieren könnten
09:05 SMI setzt Erholung fort
08:16 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
06.10.26 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.98 SFBR9U
Short 14’832.71 11.54 SXBVXU
Short 15’276.50 8.41 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’797.54 07.10.2026 17:23:38
Long 13’152.46 18.14 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’156.66 -1.24%