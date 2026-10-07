HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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07.10.2026 12:26:17
Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter
Der SDAX verliert am Mittag an Boden.
Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.28 Prozent schwächer bei 18’333.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90.802 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.505 Prozent schwächer bei 18’291.95 Punkten, nach 18’384.81 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’291.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’433.30 Punkten lag.
SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.453 Prozent aufwärts. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 18’753.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SDAX 18’148.27 Punkte auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 17’354.72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3.67 Prozent auf 36.75 EUR), SGL Carbon SE (+ 3.53 Prozent auf 5.57 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.17 Prozent auf 70.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.00 Prozent auf 12.38 EUR) und HelloFresh (+ 2.48 Prozent auf 2.40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen NORMA Group SE (-3.36 Prozent auf 16.70 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.08 Prozent auf 15.75 EUR), OHB SE (-2.50 Prozent auf 163.80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.30 Prozent auf 63.65 EUR) und Deutsche Euroshop (-2.29 Prozent auf 16.20 EUR).
SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 461’804 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.282 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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