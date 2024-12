Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

Der SDAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.78 Prozent auf 13’765.28 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93.878 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.204 Prozent auf 13’551.72 Punkte an der Kurstafel, nach 13’524.12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 13’551.72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’773.55 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2024, lag der SDAX bei 13’291.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, betrug der SDAX-Kurs 13’619.33 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2023, wies der SDAX einen Wert von 13’071.43 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.405 Prozent zurück. Bei 15’337.24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12’940.72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 12.73 Prozent auf 5.31 EUR), flatexDEGIRO (+ 6.96 Prozent auf 14.52 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 6.93 Prozent auf 50.90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6.69 Prozent auf 63.80 EUR) und SMA Solar (+ 6.02 Prozent auf 13.39 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil CompuGroup Medical SE (-9.17 Prozent auf 15.35 EUR), Nagarro SE (-2.64 Prozent auf 90.25 EUR), AlzChem Group (-2.54 Prozent auf 61.40 EUR), STO SE (-2.44 Prozent auf 103.80 EUR) und Mutares (-1.88 Prozent auf 23.50 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’192’053 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9.963 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die TAKKT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch