Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt mittags

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.27 Prozent schwächer bei 14’499.98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116.714 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.115 Prozent höher bei 14’555.48 Punkten in den Handel, nach 14’538.77 Punkten am Vortag.

Bei 14’557.31 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’487.03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.646 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 15’162.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, wurde der SDAX mit 13’856.77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, stand der SDAX noch bei 13’582.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4.91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15’337.24 Punkten. Bei 13’230.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 4.62 Prozent auf 276.00 EUR), KWS SAAT SE (+ 3.79 Prozent auf 60.20 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2.87 Prozent auf 18.66 EUR), AUTO1 (+ 2.38 Prozent auf 6.25 EUR) und Salzgitter (+ 1.53 Prozent auf 19.25 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-8.75 Prozent auf 1.21 EUR), PVA TePla (-3.39 Prozent auf 16.25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.02 Prozent auf 19.61 EUR), adesso SE (-2.94 Prozent auf 92.60 EUR) und Ceconomy St (-2.71 Prozent auf 3.23 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 771’293 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 15.000 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

