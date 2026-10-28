Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent tiefer bei 30’471.38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340.058 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.240 Prozent auf 30’568.67 Punkte an der Kurstafel, nach 30’495.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’739.16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’408.03 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1.78 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 30’895.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’395.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’236.96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1.64 Prozent. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell tk accelis (+ 7.19 Prozent auf 29.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.78 Prozent auf 52.65 EUR), Porsche vz (+ 4.62 Prozent auf 44.88 EUR), AUMOVIO (+ 3.20 Prozent auf 33.90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.04 Prozent auf 31.07 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-16.42 Prozent auf 12.27 EUR), Salzgitter (-6.13 Prozent auf 44.08 EUR), Aurubis (-1.83 Prozent auf 134.40 EUR), DWS Group GmbH (-1.73 Prozent auf 65.40 EUR) und flatexDEGIRO (-1.46 Prozent auf 24.24 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 3’101’510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38.189 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 9.41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch