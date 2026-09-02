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02.09.2026 17:58:10
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach
Am Mittwochabend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.
Der LUS-DAX schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 25’816.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25’923.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’724.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25’715.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 25’120.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’653.00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.09 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2.14 Prozent auf 38.16 EUR), Commerzbank (+ 1.70 Prozent auf 40.68 EUR), adidas (+ 1.08 Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Bank (+ 1.06 Prozent auf 34.88 EUR) und Rheinmetall (+ 0.98 Prozent auf 1’090.40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-4.67 Prozent auf 23.07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.76 Prozent auf 73.70 EUR), GEA (-3.52 Prozent auf 64.50 EUR), Daimler Truck (-3.07 Prozent auf 45.10 EUR) und Scout24 (-2.56 Prozent auf 76.15 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5’846’322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220.337 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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