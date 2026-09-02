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02.09.2026 15:58:15
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
Das macht der LUS-DAX nachmittags.
Am Mittwoch springt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0.08 Prozent auf 25’854.00 Punkte an.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25’923.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’724.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’715.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’120.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’653.00 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.24 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2.46 Prozent auf 38.28 EUR), Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 1’097.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.18 Prozent auf 142.74 EUR), adidas (+ 0.98 Prozent auf 149.40 EUR) und Commerzbank (+ 0.93 Prozent auf 40.37 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-4.55 Prozent auf 23.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.13 Prozent auf 74.18 EUR), GEA (-2.99 Prozent auf 64.85 EUR), Daimler Truck (-2.69 Prozent auf 45.28 EUR) und Scout24 (-2.50 Prozent auf 76.20 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’289’582 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220.337 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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