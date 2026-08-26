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26.08.2026 09:28:16
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.20 Prozent leichter bei 26’227.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26’288.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’219.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’068.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25’226.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 24’216.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.76 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2.18 Prozent auf 33.93 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.10 Prozent auf 165.60 EUR), QIAGEN (+ 1.77 Prozent auf 37.36 EUR), Commerzbank (+ 1.11 Prozent auf 40.25 EUR) und EON SE (+ 1.05 Prozent auf 17.82 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-2.50 Prozent auf 180.82 EUR), Scout24 (-1.55 Prozent auf 79.65 EUR), Daimler Truck (-0.64 Prozent auf 46.69 EUR), Rheinmetall (-0.63 Prozent auf 1’111.20 EUR) und Siemens Healthineers (-0.55 Prozent auf 39.48 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’185’589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216.066 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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