Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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21.10.2026 17:58:17
Mittwochshandel in Frankfurt: DAX letztendlich im Aufwind
So performte der DAX am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Am Mittwoch erhöhte sich der DAX via XETRA schlussendlich um 1.35 Prozent auf 25’647.11 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.107 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.034 Prozent tiefer bei 25’295.76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’304.42 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 25’706.19 Punkte, das Tagestief hingegen 25’249.96 Zähler.
DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0.416 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 25’575.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25’011.35 Punkte. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 24’330.03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.51 Prozent zu Buche. Bei 26’618.74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 3.52 Prozent auf 208.65 EUR), Airbus SE (+ 2.70 Prozent auf 198.88 EUR), Bayer (+ 2.64 Prozent auf 44.63 EUR), Siemens Energy (+ 2.55 Prozent auf 133.64 EUR) und Siemens (+ 2.50 Prozent auf 266.75 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-3.23 Prozent auf 1’020.00 EUR), Merck (-2.83 Prozent auf 142.25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.56 Prozent auf 38.45 EUR), Continental (-1.34 Prozent auf 67.74 EUR) und Beiersdorf (-1.17 Prozent auf 81.18 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’607’233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230.655 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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