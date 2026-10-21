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Kursverlauf 21.10.2026 09:28:13

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

BP
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Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.21 Prozent fester bei 5’359.38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.283 Prozent auf 5’363.06 Punkte an der Kurstafel, nach 5’347.95 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’368.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’356.14 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0.599 Prozent zurück. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 5’365.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’408.52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’792.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.11 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2.07 Prozent auf 6.00 EUR), BP (+ 1.96 Prozent auf 6.18 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.18 Prozent auf 71.80 CHF), Siemens Energy (+ 0.74 Prozent auf 131.28 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.71 Prozent auf 39.28 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Unilever (-1.23 Prozent auf 48.43 GBP), Barclays (-1.10 Prozent auf 4.14 GBP), Rheinmetall (-0.95 Prozent auf 1’044.00 EUR), Roche (-0.74 Prozent auf 387.00 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0.64 Prozent auf 86.88 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 975’400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 576.585 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.96 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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