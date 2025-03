Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.47 Prozent schwächer bei 4’676.54 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.001 Prozent stärker bei 4’698.82 Punkten in den Handel, nach 4’698.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4’707.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’659.20 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.391 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’775.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’274.15 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 26.03.2024, einen Stand von 4’408.96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7.78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’291.01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 1.03 Prozent auf 3.08 GBP), BP (+ 0.87 Prozent auf 4.46 GBP), National Grid (+ 0.87 Prozent auf 9.74 GBP), HSBC (+ 0.83 Prozent auf 8.97 GBP) und Zurich Insurance (+ 0.55 Prozent auf 621.80 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1.99 Prozent auf 253.60 EUR), Novartis (-1.17 Prozent auf 96.73 CHF), Airbus SE (-1.14 Prozent auf 170.36 EUR), Deutsche Telekom (-1.11 Prozent auf 33.03 EUR) und Roche (-0.92 Prozent auf 302.90 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Glencore-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8’586’958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310.403 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch