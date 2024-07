Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochnachmittag zurück

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.61 Prozent tiefer bei 4’478.80 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.239 Prozent auf 4’495.49 Punkte an der Kurstafel, nach 4’506.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’495.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’456.83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1.96 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.06.2024, einen Stand von 4’485.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’326.92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3’924.91 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9.45 Prozent zu. Bei 4’584.77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’010.21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Roche (+ 6.68 Prozent auf 276.20 CHF), BASF (+ 2.11 Prozent auf 44.74 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0.86 Prozent auf 43.15 GBP), Unilever (+ 0.84 Prozent auf 44.46 GBP) und BP (+ 0.82 Prozent auf 4.50 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Richemont (-1.77 Prozent auf 135.90 CHF), Siemens (-1.70 Prozent auf 178.48 EUR), SAP SE (-1.41 Prozent auf 184.58 EUR), UBS (-0.93 Prozent auf 27.65 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.89 Prozent auf 40.22 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 9’220’411 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 575.893 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

