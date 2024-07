Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 1.26 Prozent höher bei 4’968.28 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4.217 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.320 Prozent höher bei 4’922.03 Punkten, nach 4’906.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4’977.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’922.03 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.898 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5’003.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’069.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’398.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10.09 Prozent aufwärts. Bei 5’121.71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’380.97 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.83 Prozent auf 39.64 EUR), Ferrari (+ 1.86 Prozent auf 388.44 EUR), UniCredit (+ 1.84 Prozent auf 36.41 EUR), Infineon (+ 1.73 Prozent auf 34.73 EUR) und Bayer (+ 1.43 Prozent auf 26.23 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.35 Prozent auf 445.60 EUR), Eni (-0.78 Prozent auf 14.46 EUR), Deutsche Börse (+ 0.00 Prozent auf 190.75 EUR), BMW (+ 0.48 Prozent auf 88.44 EUR) und Allianz (+ 0.50 Prozent auf 260.00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Enel-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 14’383’305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 375.443 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch