Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9425 0.0%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’387 1.3%  Bitcoin 62’814 -0.2%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 95.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Suche...
ETF Sparplan

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 02.09.2026 15:58:15

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag.

Siemens Energy
134.10 CHF 1.90%
Kaufen Verkaufen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.08 Prozent tiefer bei 6’364.10 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.476 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.082 Prozent auf 6’363.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’368.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’330.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’375.83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 6’358.01 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’107.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’291.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.78 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 1’097.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.18 Prozent auf 142.74 EUR), adidas (+ 0.98 Prozent auf 149.40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.74 Prozent auf 6.64 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-3.13 Prozent auf 74.18 EUR), Enel (-2.37 Prozent auf 8.97 EUR), Deutsche Börse (-1.52 Prozent auf 279.50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.44 Prozent auf 54.78 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.19 Prozent auf 46.41 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3’289’582 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 559.550 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2483 41.96 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Enel Kaufen DZ BANK
30.07.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Novartis hält SMI in der Spur
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
02.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 SNQBQU
Short 15’227.22 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’758.98 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ASML NV am 02.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.