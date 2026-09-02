Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.08 Prozent tiefer bei 6’364.10 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.476 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.082 Prozent auf 6’363.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’368.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’330.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’375.83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 6’358.01 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’107.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’291.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.78 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 1’097.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.18 Prozent auf 142.74 EUR), adidas (+ 0.98 Prozent auf 149.40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.74 Prozent auf 6.64 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-3.13 Prozent auf 74.18 EUR), Enel (-2.37 Prozent auf 8.97 EUR), Deutsche Börse (-1.52 Prozent auf 279.50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.44 Prozent auf 54.78 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.19 Prozent auf 46.41 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3’289’582 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 559.550 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch