Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter

Am Mittwoch sinkt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0.19 Prozent auf 6’153.27 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5.280 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.205 Prozent fester bei 6’177.33 Punkten in den Handel, nach 6’164.69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’181.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’140.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1.51 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 6’301.28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’289.51 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Wert von 5’704.35 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.34 Prozent auf 132.88 EUR), Deutsche Bank (+ 3.24 Prozent auf 29.81 EUR), Infineon (+ 1.58) Prozent auf 53.42 EUR), BMW (+ 1.16 Prozent auf 57.38 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.72 Prozent auf 40.06 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-1.67 Prozent auf 209.60 EUR), Bayer (-1.34 Prozent auf 45.53 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.05 Prozent auf 58.20 EUR), Rheinmetall (-0.96 Prozent auf 1’015.40 EUR) und BASF (-0.90 Prozent auf 51.65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’754’159 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 566.564 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.37 zu Buche schlagen. Mit 7.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch