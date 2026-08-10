Mitsuuroko Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsuuroko Group liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsuuroko Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 49.83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsuuroko Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82.33 Milliarden JPY im Vergleich zu 78.43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch