Mitsuuroko Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsuuroko Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 44.03 JPY. Im letzten Jahr hatte Mitsuuroko Group einen Gewinn von 31.79 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.52 Prozent auf 100.74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch