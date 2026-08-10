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10.08.2026 06:37:00
Mitsumura Printing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mitsumura Printing hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 62.75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsumura Printing -6.080 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsumura Printing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.24 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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