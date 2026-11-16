Mitsumura Printing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsumura Printing hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 85.55 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 47.92 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 3.36 Milliarden JPY gegenüber 3.34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch