MITSUI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MITSUI hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.02 USD. Im Vorjahresviertel waren 9.22 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.28 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch