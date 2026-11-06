MITSUI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MITSUI hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10.95 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.96 Milliarden USD – ein Plus von 6.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MITSUI 23.46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch