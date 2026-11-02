Mitsui Sugar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui Sugar präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 41.48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Sugar 66.26 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsui Sugar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41.57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 43.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch