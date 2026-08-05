Mitsui stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 103.73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 66.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3’299.94 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4’347.57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch